السعودية: يجب على كافة الأطراف التوافق لحماية وحدة ليبيا

رحبت المملكة العربية السعودية، باستمرار وقف إطلاق النار في ليبيا، داعية إلى ضرورة وجود توافق بين كافة الأطراف، حفاظا على تماسك ووحدة ليبيا.

وقال المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، خلال كلمته في المؤتمر الدولي الافتراضي رفيع المستوى لتجديد موارد صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام: “السعودية تدعو إلى وجوب التوافق بين الليبيين، والحفاظ على التماسك والوحدة الوطنية الليبية، وإيقاف التدخل الخارجي”.

وأضاف “يجب أن يكون للأمم المتحدة دور أكثر فعالية في بناء السلام وتثبيت أسسه ودعائمه، وتعزيز التنمية المستدامة، وخاصة في نطاق الدول النامية عن طريق العمل الوثيق مع المنظمات الإقليمية وغير الإقليمية، مع المحافظة على احترام السيادة الوطنية للدول الأعضاء”.