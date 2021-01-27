مؤسسة النفط تبحث مع مواصلات الوفاق سبل التعاون المشترك

ليبيا – عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الثلاثاء اجتماعًا مع وزير النقل والمواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري عمر الجواشي.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط سُبل التعاون المشترك بين المؤسسة ومصلحة الموانئ والنقل البحري، حيث تم التأكيد على التنسيق المستمر بين الطرفين من أجل تذليل الصعاب والعراقيل .

كما تطرّق الاجتماع إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك، منها تحديد مواصفات ناقلات الغاز حتى يتسنى لشركة النقل البحري اقتناؤها من السوق، والتنسيق مع مديري الموانئ في جميع الاعمال والإجراءات البحرية، بالإضافة إلى الاهتمام ببرامج تدريب وتطوير العنصر الوطني وتحفيزهم.

وتطرق المجتمعون الى مدى إمكانية مساهمة الشركة العامة للقطر والإنقاذ والخدمات البحرية لتقديم خدماتها البحرية بشركة مليته، وتطوير الرصيف التجاري بميناء البريقة، كما تم مناقشة التحديات التي تواجهها المؤسسة الوطنية للنفط بحقولها البحرية، بسبب الهجرة غير الشرعية وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أكد صنع الله على الاهتمام الكبير الذي توليه المؤسسة بمشاركة الشركات الوطنية في أعمال القطر بمختلف الموانئ النفطية، تشجيعًا ودعمًا للنشاط الاقتصادي المحلي، موضحًا بأن المؤسسة وشركاتها تأثّرت جرّاء مشكلة شحّ الميزانيات على نشاطها وتطوير أعمالها ضمن إطار التعاون مع وزارة النقل والمواصلات.

وعبّر الوزير ورئيس مصلحة الموانئ عن شكرهم وتقديرهم التام للتعاون المستمر من المؤسسة مع الوزارة التي اصبحت تشكّل رافدًا مهمًا لقطاع النفط.

بدوره، أضاف الوزير قائلًا: “أننا نطمح أن يكون لنا دور أكبر في تقديم خدمات النقل بمختلف أنواعها للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، وما لمسناه هو تأكيد هذا التعاون من قبل مصطفى صنع الله، كما نجدد دعمنا لقطاع النفط وتذليل كل الصعوبات التي يواجهها على مستوى التفتيش الفني والإرشاد، ومختلف العمليات البحرية”.

وفي ختام الاجتماع تم تكريم صنع الله بـ”درع التميّز” ومنحه شهادة تقدير من قبل إدارة النقل البحري بوزارة المواصلات؛ تقديرًا لدوره وجهوده في دعم التعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط وقطاع النقل البحري بالوزارة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية