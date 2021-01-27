لجنة معالجة أزمة الوقود: عملية توزيع الوقود على المحطات تسير بشكل طبيعي ولا يوجد أي نقص

ليبيا – نفى رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز العميد محمد فتح الله وجود أي نقص في مادة الوقود، مؤكدًا أن عملية توزيع الوقود على المحطات تسير بشكل طبيعي.

فتح الله أوضح في تصريح نقلته قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أن الوقود متوفر من خلال تواجد الناقلة أنوار أفريقيا برصيف ميناء طرابلس البحري وعلى متنها 31 مليون لتر من الوقود، حيث يتم إفراغ شحنتها، فضلًا عن وجود الناقلة أنوار الخليج التي تحمل 31 مليون لتر من الوقود سيتم تفريغها بعد الانتهاء من الناقلة الأولى، حسب قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية