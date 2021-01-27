التنسيقية الاجتماعية والسياسية للمنطقة الغربية تدعو لحماية النسيج الوطني

أعربت التنسيقية الاجتماعية والسياسية للمنطقة الغربية، عن إدانتها واستنكارها لما وصفته بـ “الممارسات الإجرامية من عمليات القتل والاعتقال وهدم وحرق البيوت التي ترتكب بحق أبناء المنطقة الغربية”.

وقالت التنسيقية، في بيان أصدرته إنها تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لحكومة الوفاق لعدم قيامها بواجباتها لحماية المواطنين وممتلكاتهم وتعتبرها شريك في تلك الجرائم، محملة المسؤولية القانونية للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لما يحدث طيلة السنوات الماضية وتحويل ليبيا إلى وكر للإرهاب والجريمة جون تدخلها لوقف ما يحدث مثل ما تدخلت سنة 2011 بحجة حماية المدنيين.

كما دعت التنسيقية العقلاء بجميع المناطق والمدن لوقف أعمال القتل والاعتقال وحرق المنازل التي تعرض النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية للخطر.