عقيل: المجتمع الدولي يتجاهل الميليشيات الذين يمثلون قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه أي سلطة جديدة

ليبيا – استعبد رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل وجود تحركات لتسريع التسوية السياسية، واصفًا ما يجري بالـ”وهم”؛ لأن أزمة ليبيا أمنية.

عقيل اتهم في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتجاهل أمراء الحرب وقادة الميليشيات المسلحة الذين يمثلون قنبلة موقوتة، يمكن أن تنفجر في وجه أي سلطة جديدة.

وشدد على أن التوصل لتسوية شاملة في ليبيا يتطلب جمع أمراء الحرب للتوقيع على اتفاق سلام، يلزمهم بنزع أسلحتهم للوصول لتسوية شاملة، موضحًا أن وجود المرتزقة في الأراضي الليبية مرتبط بشكل وثيق بوجود ميليشيات مسلحة محلية في ليبيا.

كما أكد عقيل أن وجود المرتزقة مرتبط بشكل تام بوجود الميليشيات المحلية، وتحديدًا في مصراتة، مضيفًا: “ما لم يجتمع أمراء الحرب حول مائدة التفاوض لوضع اتفاق سلام ينهي سيطرتهم ويتم تسليم أسلحتهم، فإن عشرات القضايا لن تحل، ولا بد أن يشمل الاتفاق بندًا يلزم أمراء الحرب بإخراج المرتزقة الأجانب”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية