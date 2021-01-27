لجنة مكافحة كورونا بطرابلس تستعرض الوضع الوبائي الحالي والمشاكل المتعلقة بمراكز العزل

ليبيا – عقدت اللجنة العليا لمجابهة فايروس كورونا طرابلس خلال اليومين الماضيين اجتماعها التاسع والخمسين بمقر فرع المركز الوطني لمكافحة الامراض سوق الجمعة.

وحضر الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض وكيل وزارة الصحة، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، ورئيس اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والمدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وقد تمت مناقشة الوضع الوبائي الحالي لجائحة كورونا، وقدم رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا تقريرًا عن الوضع الوبائي بشكل عام، وكذلك المشاكل المتعلقة بمراكز العزل، وإمكانية وضع حلول لرفع قدرتها وجهوزيتها.

كما تم التطرق لمشكلة عدم توفر الميزانيات اللازمة لتشغيل مراكز العزل والفلترة ودفع مكافآت الكوادر الطبية والطبية المساعدة العاملين في جائحة كورونا، بما في ذلك فرق الرصد والتقصي، وضرورة وضع الحلول السريعة لها بالتنسيق مع المجلس الرئاسي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية