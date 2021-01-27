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امغيب: جماعة الاخوان أصيبت بمرض “فوبيا حفتر” وتركيا تعمل على تغذية هذا الخوف في قلوبهم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن الاتفاق الذي تم بخصوص التوافق على توزيع المناصب السيادية بين مجلس النواب الشرعي الممثل لكل أطياف الشعب الليبي من جهة، ومجلس الدولة الاستشاري المنبثق عن الاتفاق السياسي، يجب أن يستمر على الآلية المتفق عليها دون اعتراض.

امغيب أضاف في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “أما بخصوص المحاصصة، فليس لدينا خيار آخر للحل، خاصة وأن المبادرة المصرية للحل في ليبيا انتهجت نفس النهج، وقد لقي قبولها إجماعًا دوليًا وإقليميًا ومحليًا”.

وفي سياق آخر قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” هجوم محتمل في أي لحظة على طرابلس من قبل قوات الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر، هذا ليس خبرًا، إنما هو مرض اسمه (فوبيا حفتر) أصيب به جماعة تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا ومن يتبعهم من قادة المليشيات المسيطرين على العاصمة طرابلس”.

كما تابع: “لذلك نرى كيف يغذي الأتراك هذا الخوف في قلوبهم، لكي يستمروا في إرسال الأسلحة والذخائر وتوقيع عقود تسليح جديدة، لنهب ما تبقى من أموال الشعب الليبي”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • ولماذا يهاجم الجيش الوطنى طرابلس وهو ليس فى حاجة لذلك فالخط الاحمر سرت الجفرة يحمى قوت الشعب الليبى من اطماع اللاتراك والمنطقة الغربية بدون هذا النفط لا قيمة لها فكثافتها السكانية عالية وتحتاج ايرادات النفط للانفاق عليها والهجوم على طرابلس لن يتكرر بوعد من الرئيس المصرى للاستفادة من اخطاء الماضى حيث كان خط الامدادات من الجفرة الى غرب ليبيا طويلا ويسهل الاعتداء عليه وتحول الان الى ميزة لاجيش الوطنى لان خطوط امدادات المليشيات مكشوفة ويسهل ابادتهم فى الصحراء بدلا من اتخاذهم المدنيين دروعا بشرية كما ان وجود الجيش فى طرابلس وحد المليشيات المتناحرة ضده اما الان بعد الانسحاب فهم على شفا مواجهة بينهم فى اى لحظة لهذا اعلن الجيش ان ملتزم بوقف اطلاق النار وافحم كلاب النار الراغبين فى اشعال الفتنة بعد ان اصبح السلام مطلب للغالبية العظمى فى الشرق والغرب بعد ان اوقف الخط الاحمر سيل الدماء

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