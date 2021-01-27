النكاع في زيارة لأحد المباني الاستثمارية التابعة لهيئة الأوقاف بطرابلس

قام وكيل وزارة الإسكان والتعمير عبد الله جماعة النكاع بزيارة أمس الثلاثاء، إلى مبنى استثماري تشيده الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ضمن جهودها في تنمية واستثمار أموال الوقف.

ورافق الوكيل خلال الزيارة للمبنى المجاور لمقر الهيئة محمد العباني رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ومدير مكتب أوقاف طرابلس ورئيس قسم الوقف والإستثمار بمكتب الهيئة طرابلس.

وعقد وكيل وزارة الإسكان والتعمير اجتماعا بمقر الهيئة مع مسؤولي هيئة الأوقاف ناقش معهم آلية التشاور والتنسيق والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى وزارة الإسكان والتعمير فيما يخص تنمية استثمارات الوقف.

وبحسب بيان عن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية فإن اللقاء والزيارة يأتي في إطار التعاون والتشاور المستمر بين مؤسسات الدولة.