الوطنية للنفط تعلن انطلاق اتفاقية التدريب مع شلمبرجير

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

27 January, 2021

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن بداية العمل بالاتفاقية التي أبرمتها مع شركة شلمبرجير في مجال التدريب التقني في التخصصات الهندسية والجولوجيا والجيوفيزياء والذي يهدف لتطوير المهندسين في مجالات الاستكشاف والإنتاج والهندسة النفطية وهندسة المكامن.

وبحسب الإعلان المؤسسة فقد بدأ العمل بالاتفاقية في 11 يناير 2021 بمدينة طرابلس حيث اجري اختبار الاختيار للبرنامج التدريبي الأول لعدد من المرشحين من المؤسسة، وشركتي الواحة و اكاكوس، ثم أجري في اليوم التالي في مدينة بنغازي اختيار مرشحين من شركات الخليج العربي للنفط، والجوف، وسرت.

وسيبدأ البرنامج التدريبي في 31 يناير 2021 بمدينة بنغازي لمدة خمسة أسابيع مشتملا التدريب النظري والعملي، الذي سيجري بالحقول النفطية.