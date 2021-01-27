الدولار ينخفض هامشيا أمام الدينار واستقرار باقي العملات الدولية في السوق الموازية

انخفض سعر العملة الأميركية أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وتراجع سعر الدولار قرشين، مسجلًا 5.38 دينار، مقابل 5.40 دينار أمس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

الاسترليني يرتفع أمام الدينار في السوق الرسمية

واستقر سعر صرف العملتين الأوروبية الموحدة والبريطانية، ليسجل اليورو 6.53 دينار والجنيه الاسترليني 7.30 دينار.

وبالمثل لم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي بيعت بـ0.73 دينار، والدينار التونسي الذي سجل 2.01 دينار ليبي.

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