ليبيا الان

الدستور.. بين استفتاءٍ منتظر وغيابٍ للخطط البديلة

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير

بعد توصل الأطراف السياسية إلى تفاهم على عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر من العام المقبل، وبعد الاتفاق على إجراء الاستفتاء على الدستور قبيل الانتخابات كقاعدة دستورية لها؛ يتمثل التساؤل المطروح في تحديد موعد الاستفتاء، والإمكانات المتاحة لإجرائه، وآلية تسجيل المقترعين، وأعدادهم، وكذلك التوعية المجتمعية المناسبة.

ويتساءل البعض عن الخيارات المُتاحة لدى الجهات المسؤولة، في حال لم يُمرّر الدستور وكانت نتيجة الاستفتاء الرفض، فهل يمكن لهيئة صياغة الدستور إعادة النظر فيه في مدة زمنية متاحة؟ أم أن الكلمة ستكون للجنة المشتركة من مجلسيْ النواب والدولة، وفيما تطفو على السطح أسئلة كثيرةٌ لا إجابةَ عنها، تبقى الإجابة غائبة في غياب الشفافية والوضوح والخطط البديلة، في وقت ما يزال مجلس النواب مُشتّتًا بين شرق وغرب وهيئة تأسيسية لمشروع الدستور مُفكّكة منذ زمن ومشروع بقي حبرًا على ورق.

وفيما الدعوات بإجراء الاستفتاء قبل الانتخابات مستمرةٌ؛ مخافةَ دخول البلاد في مرحلة انتقالية أخرى، كما يبدو أنه توجه من قبل أعضاء الهيئة وعدد من النخب؛ تغيب الخطط الواضحة، والفترات الزمنية المُنظّمة للعملية الانتخابية في موقف لا يملك فيه الليبيون رفاهية الوقت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك