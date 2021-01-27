بومطاري: تطبيق نظام الباركود «جي أس 1» في توريد الأدوية

دعا وزير الاقتصاد والصناعة المكلف فرج بومطاري الشركات الموردة للأدوية في السوق الليبي إلى ضرورة التوريد عبر الطرق المشروعة وعبر القنوات والجهات الرقابية والمنافذ المعتمدة من خلال تطبيق نظام الباركود (Gs1) الخاص بتتبع توريد وتوزيع الأدوية حتى تصل المستهلك.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، أمس الثلاثاء، مع اللجنة المكلفة بدراسة الحد من تداول الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية المغشوشة والمقلدة والمهربة في السوق الليبي.

يشار إلى أن “جي أس1 ” هي منظمة دولية مقرها الرئيسي في العاصمة البلجيكية بروكسل وتقوم بتطوير والحفاظ على المعايير العالمية للاتصالات التجارية، وأشهر هذه المعايير هو الباركود، وهو رمز مطبوع على منتجات يمكن مسحها إلكترونياً، ويتم مسح باركود جي أس1 أكثر من ستة مليارات مرة كل يوم وتستخدمه 1.5 مليون شركة حول العالم.