الأرصاد: أجواء باردة شمالا وسقوط أمطار على الشمال الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد، في نشرته الجوية اليوم الأربعاء أن تسود أجواء باردة غالبية مناطق شمال البلاد، مع فرصة لسقوط الأمطار على مناطق الشمال الشرقي غدا الخميس.

ففي رأس اجدير – سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي الطقس مغيم إلى قليل الغيوم، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهار اليوم، والرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

أما الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة، ففرصة سقوط أمطار متفرقة، وتكون جيدة غدا، والرياح شمالية غربية، نشطة السرعة وباردة، تتجاوز 50 عقدة في الساعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، الطقس صاف إلى قليل الغيوم، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و22 درجة مئوية.

أما الكفرة – السرير – تازربو، فالسماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة مئوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24