العباني: سلطة الوفاق تقع تحت الاحتلال التركي وتعتمد على المليشيات

قال عضو مجلس مجلس النواب، محمد العباني، إن ترهونة تأذت بعد خروج الجيش منها، بسبب إدارتها من قبل حكومة الوفاق غير المعتمدة والسلطة الموجودة في الغرب التي تقع تحت الاحتلال التركي.

وأضاف العباني في تصريح صحفي أن المسؤولية تقع الآن على عاتق حكومة الوفاق في إدارة الشأن العام في المنطقة الغربية ومن ضمنها أمن المواطن وتأمين حياته وممتلكاته.

واعتبر العباني أن هذه المسؤولية أخفقت حكومة الوفاق بها نتيجة اعتمادها على المليشيات التي لا يهمها الشأن العام للمواطن، بل ما يهمها شأنها الخاص وما تحققه من مداخيل وما تغتصبه وتنهبه من أموال.

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