سبها تسجل 14 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، اليوم الأربعاء تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز في نشرته اليومية عن الوباء بأن مختبر المركز الوطني للأمراض فرع سبها، تسلم أمس الثلاثاء، 84 عينة خاصة بفحص فيروس كورونا ، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 70 عينة، فيما تأكدت إصابة 14 حالة

وأوضح المركز، أن الحالات توزعت على سبها، التي سجلت 10 حالات جديدة، وتراغن حالة واحدة، وأم الأرانب حالتين جديدتين، والقطرون حالة واحدة جديدة.

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