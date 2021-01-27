الحرس البلدي سرت يلزم المحال التجارية التقيد بإجراءات الوقاية من كورونا

دعا جهاز الحرس البلدي بسرت، أصحاب المحال التجارية، إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ونظافة المحلات والسلع والمواد المباعة في الأسواق وتجنب الاختلاط المباشر بين البائعين والمشترين.

وقال المكتب الإعلامي لفرع الجهاز بسرت، إن رئيس الجهاز العميد جمعة امبية شدد خلال اجتماعه مع المسؤولين بالجهاز على متابعة ومراقبة أصحاب محال الغذائية والصيدليات والمطاعم والمخابز بمدى التقيد بمجموعة الإرشادات الهامة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتناول الاجتماع الإجراءات القانونية التي سيتخذها الجهاز في حال مخالفة أي من المحلات والأسواق التجارية لإرشادات مواجهة فيروس كورونا، انطلاقاً من دوره الوطني والمجتمعي والاقتصادي والاجتماعي.

يشار إلى أن مدينة سرت انتشارا كبيرا لوباء فيروس كورونا بسبب عدم التقيد بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا لا سيما في المناسبات الاجتماعية والأماكن العامة.

وبلغ اجمالي الإصابات أكثر من 618 حالة، توفي حوالي 37 شخصا منذ ظهور الوباء، وهناك أكثر من 200 حالة نشطة بحسب آخر إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض