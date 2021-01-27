السراج: الوقت مناسب لمساهمة الشركات الكورية في مرحلة البناء بليبيا

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، إن الوقت أصبح مناسبا لمساهمة الشركات الكورية في مرحلة البناء في ليبيا، مشددا على ضرورة تعجيلها بالعودة لاستكمال المشاريع التي تعاقدت على تنفيذها خاصة في مجال الكهرباء، وفقا لما تم التفاهم بشأنه في اجتماعات سابقة.

جاء ذلك خلال استقبال السراج صباح اليوم الأربعاء، بمكتبه بالعاصمة طرابلس، سفير كوريا لدى ليبيا لي سانغ سو، والذي تم اعتماده السبت الماضي سفيرا مفوضا فوق العادة لبلاده.

وأشاد السراج بما يربط البلدين الصديقين من علاقات تعاون، متمنيا للسفير التوفيق في منصبه الجديد.

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وقال السراج إنه يتطلع إلى مساهمة كوريا والدول الصديقة في مرحلة البناء والتنمية، خاصة أن «حكومة الوفاق تعمل على تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية بصورة فعالة»، بحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

من جانبه أكد السفير الكوري، اهتمام بلاده بتنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مضيفا أن للشركات الكورية تجارب ناجحة في ليبيا، وهي حريصة على الإيفاء بالتزاماتها واستكمال تنفيذ تعاقداتها في أسرع وقت ممكن، والمساهمة بفعالية في المشاريع الخدمية وفي مقدمتها مشاريع الكهرباء، إضافة لمشاريع التنمية المختلفة.

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