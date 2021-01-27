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بالصور.. غلق مطعم في جزيرة الفرناج بطرابلس

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أغلق الحرس البلدي فرع طرابلس مطعما في منطقة جزيرة الفرناج، بعد زيارة من مفتشي مكتب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في العاصمة.

جاء ذلك ضمن جولة من المفتشين على المطاعم في المنطقة، حسب بيان مركز الرقابة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وسجل المفتشون عدة ملاحظات على المطعم وهي «النظافة العامة سيئة، والزيت المستخدم في عملية القلي مستهلك، والثلاجة الداخلية بها خلط من مواد غذائية وخضروات ولحوم، والمخزن يحتاج إلى تهوية وتنظيم، ولا تفرز البطاطا بشكل جيد خلال عملية التقشير».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • اللواء الركن حجالة طول تاريخه العسكري هو يحلم بالجلوس هذا المطعم دخول جزيرة فرناح حلم المسماري التاريخي الذي لم يحققه ابدا متل بغله العام لم يتحقق له حكم ليبيا فعل المستحيل تحقيق حلمه لكن الله غالب على امره لكن اكثر الناس لا يعلمون

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