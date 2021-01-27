طقس ليبيا: اجواء باردة وانخفاض ملحوظ للحرارة وامطار متفرقة وجيدة بهذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في نشرة جوية عن حالة الطقس في ليبيا لمدة ثلاثة ايام، أن تسود أجواء باردة غالبية مناطق شمال البلاد، مع فرصة لسقوط الأمطار على مناطق الشمال الشرقي غدا الخميس.

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية الصادرة اليوم الاربعاء الموافق 2021/01/27 المركز الوطني للأرصاد الجوية:

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

يكون الطقس مغيم إلى قليل الغيوم، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهار اليوم، والرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

يشهد الطقس فرصة سقوط أمطار متفرقة، وتكون جيدة غدا، والرياح شمالية غربية، نشطة السرعة وباردة، تتجاوز 50 عقدة في الساعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

الطقس صاف إلى قليل الغيوم، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و22 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو

يسود الطقس سماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة مئوية.

تحذير بحري

وحذر المركز من ريح شرش نشط إلى قوي اليوم على الساحل الممتد من شحات الى طبرق ويكون يوم الغد باش الى غربي على الساحل الممتد من طرابلس الى سرت تصل سرعته ما بين (25-30)عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح مابين الى (3.00-4.00) متر.

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