عاجل// استئناف البيضاء تصدر حكما بانعدام قراري المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا

أصدرت محكمة استئناف البيضاء (الدائرة الإدارية)، اليوم الأربعاء حكما بانعدام قراري المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا بالإضافة إلى اتفاقية التعاون الأمني والعسكري.

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