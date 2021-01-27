عاجل// استئناف البيضاء تصدر حكما بانعدام قراري المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا

أصدرت محكمة استئناف البيضاء (الدائرة الإدارية)، اليوم الأربعاء حكما بانعدام قراري المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا بالإضافة إلى اتفاقية التعاون الأمني والعسكري.
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أصدرت محكمة استئناف البيضاء (الدائرة الإدارية)، اليوم الأربعاء حكما بانعدام قراري المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا بالإضافة إلى اتفاقية التعاون الأمني والعسكري.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
حكم ليس له اي الاهمية ساقط قانونيا الاتفاقات الدولية صدرت من حكومة الوفاق الوطني الشرعية معترف بيها دوليا يعني تعقد بين دولتين ليبيا تركيا من اراد الطعن فيها عليه الطعن في المحكمة العليا الليبية في طرابلس هي الجهة واحدة مخولة نظر في الاتفاقات السيادة الوطنية اصلا في القانون الطعن في الاتفاقات السيادية الدولية الاختصاص حكومة
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