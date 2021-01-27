نشرة الصيد البحري: تحذير من رياح قوية على الساحل من شحات إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرته البحرية، اليوم الأربعاء من رياح نشطة إلى قوية على الساحل من شحات إلى طبرق، وغدا الخميس على الساحل من طرابلس إلى سرت.

وأشار المركز، إلى أن الرياح ستتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع موج يتراوح بين ثلاثة وأربعة أمتار.

وفي الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم، مع احتمال ضعيف لسقوط أمطار على الساحل من الخمس إلى مصراتة.

– الرياح شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 10 و25 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.75 متر.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة.

أما الساحل من الخليج إلى طبرق

– تكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

– الرياح شمالية غربية بشكل عام، تتراوح سرعتها بين 10 و30 عقدة على الساحل من شحات إلى طبرق.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و3.5 متر، ويصل إلى أربعة أمتار على ساحلي شحات ودرنة.

– البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب، ويكون خفيف الموج على ساحل الخليج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية والرؤية متوسطة إلى ضعيفة.

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