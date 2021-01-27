«السراج» للسفير الكوري: نريد مساعدتكم في البناء فحكومتي تُحرك عجلة الاقتصاد

استقبل فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، بمكتبه بالعاصمة طرابلس سفير جمهورية كوريا لدى ليبيا لي سانغ سو.

وقال بيان صادر عن حكومة الوفاق: “رحب السراج، بالسفير الذي تم اعتماده السبت الماضي سفيرا مفوضا فوق العادة لجمهورية كوريا، مؤكدا على ما يربط البلدين الصديقين من علاقات تعاون متمنيا له التوفيق في منصبه الجديد”.

وأضاف رئيس حكومة الوفاق “اتطلع إلى مساهمة كوريا والدول الصديقة في مرحلة البناء والتنمية، حيث تعمل حكومة الوفاق على تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية بصورة فعالة”.

وتابع “الوقت أصبح مناسبا لمساهمة الشركات الكورية في هذه المرحلة، وأن تعجل بالعودة لاستكمال المشاريع التي تعاقدت على تنفيذها خاصة في مجال الكهرباء، وفقا لما تم التفاهم بشأنه في اجتماعات سابقة”.

من جانبه، قال السفير الكوري: “بلادي مهتمة بتنمية وتطوير علاقات التعاون بينكم في مختلف المجالات، حيث إن للشركات الكورية تجارب ناجحة في ليبيا، وهي حريصة على الإيفاء بالتزاماتها واستكمال تنفيذ تعاقداتها في أسرع وقت ممكن، والمساهمة بفعالية في المشاريع الخدمية وفي مقدمتها مشاريع الكهرباء، إضافة لمشاريع التنمية المختلفة”.