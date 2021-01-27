ليبيا الان

«السراج» للسفير الكوري: نريد مساعدتكم في البناء فحكومتي تُحرك عجلة الاقتصاد

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، بمكتبه بالعاصمة طرابلس سفير جمهورية كوريا لدى ليبيا لي سانغ سو.

وقال بيان صادر عن حكومة الوفاق: “رحب السراج، بالسفير الذي تم اعتماده السبت الماضي سفيرا مفوضا فوق العادة لجمهورية كوريا، مؤكدا على ما يربط البلدين الصديقين من علاقات تعاون متمنيا له التوفيق في منصبه الجديد”.

وأضاف رئيس حكومة الوفاق “اتطلع إلى مساهمة كوريا والدول الصديقة في مرحلة البناء والتنمية، حيث تعمل حكومة الوفاق على تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية بصورة فعالة”.

وتابع “الوقت أصبح مناسبا لمساهمة الشركات الكورية في هذه المرحلة، وأن تعجل بالعودة لاستكمال المشاريع التي تعاقدت على تنفيذها خاصة في مجال الكهرباء، وفقا لما تم التفاهم بشأنه في اجتماعات سابقة”.

من جانبه، قال السفير الكوري: “بلادي مهتمة بتنمية وتطوير علاقات التعاون بينكم في مختلف المجالات، حيث إن للشركات الكورية تجارب ناجحة في ليبيا، وهي حريصة على الإيفاء بالتزاماتها واستكمال تنفيذ تعاقداتها في أسرع وقت ممكن، والمساهمة بفعالية في المشاريع الخدمية وفي مقدمتها مشاريع الكهرباء، إضافة لمشاريع التنمية المختلفة”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • السفير الكوري الجنوبي للسراج …..يجب ان تتحرر حكومتك سيادة رئيس الحكومة الموقر من قبضة المليشيات التي تهيمن على كل القرارات والسياسات التي تنتهجها حكومتك ؟؟!!

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  • كلام مطمئن وكويس -اذا عذرهم مشروع مدينة تاورغاء كمشروع اولي – مدينة تاورغاء مدينة ليبية استراتيجية يمكن تحسين بنيتها التحتية والصيانة المساكن والمستشفيات والمساجد والأراضي الزراعية – أفضل من تبقى مدينة مهجورة هكذا – عالاقل يمكن لأهل تاورغاء العودة والعمل هناك وتصبح. مدينة ذات طاقة بشرية فالصالح العام الدولة .

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  • حكومتي تحرك في اقتصاد تركيا بودائع بالمليارات لأنقاذ الليره التركيا من الانهيار ومع هذا كل يوم تزداد انخفاض اما اقتصاد ليبيا فلا تهتم له فأنا نعبث به ونبعثر فيه ومهما انخفضت قيمه الدينار فلن نعجز عن شراء الشوكلاته الأنجليزيه فهي حبيبتي

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