تشديد إجراءات الوقاية في حقول «أجوكو» بعد الاشتباه في إصابات بـ«كورونا»

وجهت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» بتشديد الإجراءات الوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد بالمواقع والحقول التابعة لها، «بعد ورود تقارير من بعض الحقول حول وجود حالات اشتباه بها».

جاء ذلك في مذكرة من رئيس لجنة إدارة الشركة فضل الله احتيتة إلى مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة، حسب ما جاء على صفحة حقل مسلة وماجد في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ودعت المذكرة إلى التواصل مع مراقبي الحقول ومدراء الإدارات؛ لاتخاذ الإجراءات المتعلق بمكافحة الفيروس، وتنفيذها بكل حزم وعدم التهان فيها، والحفاظ على سلامة العاملين بالشركة.

كما طالبت بإجراء الكشوفات والمسوحات لجميع القادمين للحقول، والحد من التنقل ومراعاة التباعد الاجتماعي في أماكن العمل والراحة، وإجراءات العزل لحالات الاشتباه، وارتداء الكمامات وتعقيم الأماكن، وإعداد تقرير شامل عن الوضع الصحي بالمواقع والإجراءات المتخذة بالخصوص، والعمل على الحد من الازدحام والتنقل، وتنفيذ سياسات إدارة الصحة والسلامة والبيئة في هذا الشأن.

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