السعودية تدعو جميع الأطراف الليبية للتوافق لإيقاف التدخل الخارجي في البلاد

دعت السعودية، إلى ضرورة وجود توافق بين كافة الأطراف الليبية، حفاظا على تماسك ووحدة ليبيا، مجددة ترحيبها باستمرار وقف إطلاق النار في ليبيا.

وطالب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي، خلال كلمته في المؤتمر الدولي الافتراضي رفيع المستوى لتجديد موارد صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام: بإيقاف التدخل الخارجي في ليبيا.

وحث المعلمي، الأمم المتحدة على القيام بدور أكثر فعالية في بناء السلام وتثبيت أسسه ودعائمه، وتعزيز التنمية المستدامة، وخاصة في نطاق الدول النامية عن طريق العمل الوثيق مع المنظمات الإقليمية وغير الإقليمية، مع المحافظة على احترام السيادة الوطنية للدول الأعضاء”.

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