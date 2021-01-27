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السعودية تدعو جميع الأطراف الليبية للتوافق لإيقاف التدخل الخارجي في البلاد

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

دعت السعودية، إلى ضرورة وجود توافق بين كافة الأطراف الليبية، حفاظا على تماسك ووحدة ليبيا، مجددة ترحيبها باستمرار وقف إطلاق النار في ليبيا.

وطالب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي، خلال كلمته في المؤتمر الدولي الافتراضي رفيع المستوى لتجديد موارد صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام: بإيقاف التدخل الخارجي في ليبيا.

وحث المعلمي، الأمم المتحدة على القيام بدور أكثر فعالية في بناء السلام وتثبيت أسسه ودعائمه، وتعزيز التنمية المستدامة، وخاصة في نطاق الدول النامية عن طريق العمل الوثيق مع المنظمات الإقليمية وغير الإقليمية، مع المحافظة على احترام السيادة الوطنية للدول الأعضاء”.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • أنتم السعودية تتكلموا عّن أشياء تتعلق بالامن الدول الاخرى –
    والمصيبة الأكبر ان السعودية تقوم باغلاق وتعليق الخجً والعمرة لجميع الدول الاسلامية لأسباب مالية ومحاولة تسيس الحج والعمرة سبحان الله – افتحوا للمسلمين الخجً والعمرة عالاقل ممكن يكون هناك دعم اقتصادي للحرمين –
    الان الحرمين فارغ من الناس يبوا منظره كأيام الجاهلية – والجميع الدول الاسلامية ساخطة وغاضبة عن ما تفعله حكومة السعودية في منع الحج والعمرة .
    اذا انتم بنيتم كل هذه الأبراج والفنادق فالحرم المكي ..؟!!
    فاذا ليش تقوموا باغلاق وتعليق الخجً والعمرة بيت الله الذي جعله الله للناس كافة . ؟!!
    هذا دليل على الجهل والصد عن السبيل للعبادة في بيت الله .

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