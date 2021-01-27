وفاة طبيب قسم الأورام بمركز بنغازي الطبي بفيروس كورونا

نعت إدارة مركز بنغازي الطبي «شهيد الواجب» الدكتور حسن الصلابي، الطبيب في قسم الأورام، الضحية الثانية من العناصر الطبية داخل مركز بنغازي الطبي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال مركز بنغازي الطبي في بيان اليوم، إن الطبيب الذي يبلغ من العمر 36 عاما، تدهورت حالته الصحية وخضع للعلاج في المستشفى وتوفى متأثرًا بالإصابة.

وأوضحت أن الصلابي، «أحد أبطال فريق الجيش الأبيض»، ومن الذين قاموا بتقديم الرعاية الطبية لمرضى الأورام بالقسم في مدينة بنغازي ومتطوع يوم لمرضى الأورام في مدينة سرت.

كان الدكتور الصلابي يقدم العلاج وجميع الخدمات الطبية والإنسانية للمرضى دون كلل أو ملل، ويعد ثاني حالة من العناصر الطبية داخل مدينة بنغازي من المتوفين أثناء جائحة فيروس كورونا.

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