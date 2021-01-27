ليبيا الان

وزارة الصحة تُسلّم سيارات إسعاف للمرافق الطبية

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سلّمت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بنغازي سيارات إسعاف لخمس قرى من ضواحي بنغازي، إضافةً إلى تسليم سيارة إسعاف إلى مدينة “درنة”، بحضور مدير مكتب التعاون الدولي في وزارة الصحة بالحكومة الليبية.

وتم التسليم في جميع المناطق بحضور مديري المستشفيات لاستلام سيارة الإسعاف، في خطوة تأتي ضمن خطة الاستجابة السريعة لمجابهة “كورونا”.

وتسلّم مدير مكتب التعاون الدولي في وزارة الصحة في الحكومة الليبية أجهزة تنفس اصطناعي ممنوحة من المفوضية، وذلك داخل مقر الأمم المتحدة في بنغازي، وتأتي هذه المساعدات في إطار الخطة المُمنهجة لدعم قطاع الصحة، والتخفيف عن بعض القرى التي تُعاني من الإهمال علّها ترفع بعض الهموم والآلام عن كاهل المواطنين.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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