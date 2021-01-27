عقيلة صالح يلتقي وفداً من قبائل ورفلة

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمكتبه بمدينة القبة وفداً كبيراً من قبائل ورفلة بمختلف مناطق ليبيا وبحضور وزير الخارجية بالحكومة الليبية “المؤقتة” عبد الهادي الحويج.

والقى الوفد كلمة عبر فيها عن تأييدهم ومساندتهم لتولي رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، كما عبروا عن دعمهم لمبادرة القاهرة التي طرحها للحفاظ على الثوابت الوطنية بالإضافة إلى دعمهم لمخرجات مؤتمر برلين.

كما ثمنوا دعم رئيس مجلس النواب المستمر للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة خليفة بلقاسم حفتر ودفاعه عن حقها في تحرير كامل أرض الوطن واسترجاع السيادة الليبية.

وأكد وفد قبائل ورفلة على وحدة التراب الليبي ولم شمل الليبيين، مشيدين بقرار مجلس النواب ببطلان القرار رقم 7 الصادر عن المؤتمر الوطني السابق واعتباره جريمة حرب.

وبدوره أثنى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على دور قبائل ورفلة أبان جهاد الشعب الليبي ضد المستعمر ودورها في بناء الدولة الليبية، مؤكدا على أن وحدة الوطن لا مساومة عليها.