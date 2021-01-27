السفير الألماني يبحث سحب المُقاتلين الأجانب مع مسؤولين في “الوفاق”

بحث السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر اوفتشا، ملف الانسحاب المُتّفق عليه للمقاتلين الأجانب من حكومة “الوفاق” والجيش الوطني، خلال حوارات هاتفية من مسؤولين عسكريين بحكومة “الوفاق”.

ووصف “اوفتشا” الحوارات التي أجراها مع اللواء أسامة الجويلي واللواء أحمد أبو شحمة، بالبنّاءة، حيث تطرقت إلى التطورات الأمنية، والحاجة الماسّة لفتح الطريق الساحلي؛ لخلق الثقة والآفاق الاقتصادية.

وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، قد أكدت في وقت سابق، أن خروج القوات الأجنبية من ليبيا وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي؛ أضحى أمرًا مُلحًا، مُوجّهة انتقاداتٍ لاذعةً إلى الطبقة السياسية الليبية، التي وصفتها في تصريحات لـ”الغارديان” بالديناصورات المُصمّمة على الوصول المتميز إلى خزائن الدولة.

وذكّرت “ويليامز” بأن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي، تضمن فقرات لسحب المرتزقة الأجانب في غضون 90 يومًا تنتهي يوم الأحد المقبل، مُضيفة أن الموعد النهائي المقرر لانسحاب القوات كان قرارًا سياديًا ليبيًا، تم اتخاذه من قبل اللجنة العسكرية المشتركة.

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