منظمة “الغريفة” تعقد اجتماعًا تقابليًا لوضع الخطة السنوية

عقدت منظمة “الغريفة” للعمل الجماعي اجتماعًا تقابليًا مع أعضائها؛ لمناقشة الموضوعات العالقة ذات العمل المشترك مع الجهات الخدمية؛ لوضع تصوّر وخطة عمل لتنفيذ البرامج التنموية خلال العام الحالي.

واستعرض الاجتماع آلية عمل المنظمة، وسبل تعزيز دعائم السلم الأهلي، عبر تنمية المواهب، وتبنّي المبادرات التي تخرج عن نشطاء المجتمع المدني، وذلك للعمل على تحقيقها بحسب الإمكانات والظروف المتاحة.

وخرج الحاضرون، من الأعضاء، بخطةِ عملٍ تتيحُ لكل عضوٍّ في المنظمة المُضيّ قُدمًا نحو العمل التنموي لتحقيق النجاح المرجوّ، بشكل جماعي ومنظّم، بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والجهات العامة.

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