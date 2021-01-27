استئناف البيضاء تحكم بانعدام اتفاقية ترسيم الحدود والتعاون الأمني مع تركيا 

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أصدرت محكمة استئناف البيضاء (الدائرة الإدارية) اليوم الأربعاء حكمًا بانعدام قراري المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع دولة تركيا بالإضافة إلى اتفاقية التعاون الأمني والعسكري.

وصدر هذا الحكم لصالح مجلس النواب في انعدام اتفاقيات الغرض منها انتهاك السيادة الليبية بناءً على الدعوى التي رفعت من قبل الإدارة القانونية بديوان مجلس النواب بتوجيهات رئيس المجلس بشأن إبطال القرارين في الشق المستعجل بإيقاف التنفيذ إلى حين الفصل في الموضوع.

يذكر أن حكومة الوفاق الوطني وتركيا وقعتا الاتفاقية البحرية، بالإضافة إلى اتفاق للتعاون العسكري في نوفمبر 2019.