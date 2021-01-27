أنباء عن تأجيل موعد استقبال طلبات الترشح للمناصب السيادية

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، بأنه تم تأجيل موعد استقبال طلبات الترشح للمناصب السيادية إلى مطلع شهر فبراير القادم، تزامنًا مع انتهاء ملتقى جنيف.

وبحسب المصادر فإن هناك تعديلات جرت على توزيع المناصب السيادية، بعد أن تنازل إقليم طرابلس عن منصب رئيس ديوان المحاسبة لإقليم فزان، في مقابل منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد.

وقالت المصادر إن اللجنة ستنشغل هذه الأيام بالتحضير لملتقى جنيف، كونها جزءًا من ملتقى الحوار السياسي، مبينة أن باب الترشيح سيفتح فور انتهاء ملتقى جنيف في الـ5 من فبراير المقبل.

يشار إلى أن اللجنة كانت قد اتفقت في 23 يناير الجاري على تلقي الترشيحات للفترة الممتدة بين 26 من يناير وحتى 2 فبراير المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24