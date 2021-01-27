الترجمان: ليبيا أصبحت تُحكم من أمراء حرب ومليشيات

كشف المحلل السياسي خالد الترجمان أن أغلب القوى الوطنية والسياسية ترفض طريقة توزيع المناصب السيادية في ليبيا بالمحاصصة، مشيرا إلى أنه من الضروري إسناد المناصب السيادية لأصحاب الكفاءات، وليس عبر “تقاسم كعكة السلطة”.

واعتبر الترجمان، في تصريح صحفي، أن موقف المجلس الأعلى للقضاء الرافض لطريقة توزيع المناصب السيادية بطريقة المحاصصة صحيح ووطني ويعبر عن المصلحة الوطنية.

وأكد الترجمان أن البعثة الأممية ليست جادة في إيجاد حل حقيقي في ليبيا، مؤكدًا أنه حتى الآن لم تنفذ البعثة توصيات اللجنة العسكرية بسحب المرتزقة السوريين والأتراك من ليبيا.

وأشار الترجمان إلى أن ليبيا أصبحت تُحكم اليوم من أمراء حرب ومليشيات، وما يحدث هو إعادة تدوير لنفس المشهد السياسي السابق.

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