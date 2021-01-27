عقيلة صالح يلتقي وفدا من قبائل ورفلة في القبة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه بمدينة القبة وفداً من قبائل ورفلة بمختلف مناطق ليبيا وبحضور وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج.

والقى الوفد كلمة عبر فيها عن تأييدهم ومساندتهم لتولي عقيله رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، كما عبروا عن دعمهم لمبادرة القاهرة للحفاظ على الثوابت الوطنية بالإضافة إلى دعمهم لمخرجات مؤتمر برلين، كما ثمنوا دعم رئيس مجلس النواب المستمر للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر ودفاعه عن حقها في تحرير كامل أرض الوطن واسترجاع السيادة الليبية.

وأكد وفد قبائل ورفلة على وحدة التراب الليبي ولم شمل الليبيين، مشيدين بقرار مجلس النواب ببطلان القرار رقم 7 الصادر عن المؤتمر الوطني السابق واعتباره جريمة حرب.

وبدوره اثنى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على دور قبائل ورفلة أبان جهاد الشعب الليبي ضد المستعمر و دورها في بناء الدولة الليبية، مؤكدا على أن وحدة الوطن لا مساومة عليها.