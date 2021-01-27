«بوسهمين»: «الثورة» ليست غاية وإنما هدفنا «الإصلاح»

قال نوري بوسهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام المنحل سابقاً، ورئيس ما يعرف بـ”تيار يا بلادي” في تغريدة على حسابه بتويتر إن: “الثورة ليست غاية في حد ذاتها إنما هي حالة قصوى تحصل في مجتمعات تنغلق فيها سبل الإصلاح وتبقى الغاية دائمًا الإصلاح” على حد قوله.

وسبق أن أبدى رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، ورئيس تيار “يا بلادي” نوري بوسهمين، رفضه لنتائج اجتماع بوزنيقة المغربية بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري.

وقال أبوسهمين في تغريدة قبل أيام على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، إن الصراع باسم الأقاليم هو صراع من أجل المحاصصة المقيتة لتقاسم السلطة ومصادر المال في ليبيا.