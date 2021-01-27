عميد بلدية زليتن يطالب «الحكم المحلي» بتوفير الوقود والمواد الأساسية بعد غلق الطريق الساحلي

طالب عميد بلدية زليتن ميلاد الصداعي، وكيل وزارة الحكم المحلي المكلف بمهام تسيير الوزارة، بتوفير الوقود والمواد الأساسية والطبية بعد إغلاق الطريق الساحلي ببوابة الدافنية لليوم الرابع على التوالي.

ووجه عميد البلدية خطابا لوكيل وزارة الحكم المحلي قال فيه، إنه نظرا لقفل بوابة الدافنية لليوم الرابع على التوالي وما ترتب على ذلك من توقف إمدادات الوقوف وغاز الطهي للبلدية، من مستودعات شركة البريقة بمصراتة، فقد صاحب ذلك تداعيات على الأوضاع المعيشية للمواطنين بالبلدية.

ولفت إلى تأثر المرافق الحيوية بالبلدية أيضا، مثل مركز زليتن الطبي وقسم العزل والذي يقدم خدماته على نطاق واسع بالمنطقة الوسطى، وشركة الخدمات العامة، فضلا عن تأثر النشاط الاقتصادي والصناعي.

وطالب عميد بلدية زليتن، بشكل عاجل، بالتدخل لحل الأزمة ومخاطبة الجهات المعنية بالخصوص، والعمل على وجه السرعة لتوفير الوقود من العاصمة مباشرة.

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