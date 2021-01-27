ليبيا

الجزائر / سعيد بركان |

27 January, 2021

تحادث وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الأربعاء، مع مسؤولين ليبيين حول مستجدات الحوار السياسي لحل الأزمة الليبية، وملفات أمنية واقتصادية.

ووصل الوزير بوقادوم العاصمة طرابلس ، في إطار جولة إفريقية بدأها قبل نحو أسبوع وشملت أنغولا وجنوب أفريقيا ومملكة ليسوتو وكينيا والكونغو والسودان.

وفور وصوله إلى طرابلس اجتمع بوقادوم مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، وبحث معه تطورات الأوضاع في البلاد ومستجدات الحل السياسي.

كما عقد بوقادوم اجتماعا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في ليبيا، والحوار السياسي لحل الأزمة في ليبيا.

ومن المرتقب أن يلتقي صبري بوقادوم مسؤولين ليبين في طرابلس، في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء.