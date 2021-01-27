وقفة احتجاجية للمعلمين أمام مقر الرئاسي للمطالبة بزيادة مرتباتهم

نظّم عدد من المعلمين، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، للمطالبة بتنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018 م لزيادة مرتباتهم.

ورفع الملعمون لافتات منددة بطريقة تعامل وزارة تعليم حكومة الوفاق غير المعتمدة معهم وسياساتها الخاطئة.

هذا ويذكر أن نقيب معلمي ليبيا، عبدالنبى النف، كان قد أعلن خلال الأيام الماضية صدور حكم قضائى يلزم السلطة التنفيذيه ومصرف ليبيا المركزى بتنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018 والقاضى بزيادة مرتبات المعلمين.

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