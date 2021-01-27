عقيل: المليشيات قنبلة موقوتة ستنفجر في أي سلطة جديدة

اتهم المحلل السياسي عز الدين عقيل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتجاهل أمراء الحرب وقادة الميليشيات المسلحة الذين يمثلون قنبلة موقوتة، يمكن أن تنفجر في وجه أي سلطة جديدة.

وأفاد عقيل، في تصريح صحفي، أن التوصل لتسوية شاملة في ليبيا يتطلب جمع أمراء الحرب للتوقيع على اتفاق سلام، يلزمهم بنزع أسلحتهم للوصول لتسوية شاملة، موضحًا أن وجود المرتزقة في الأراضي الليبية مرتبط بشكل وثيق بوجود ميليشيات مسلحة محلية في ليبيا.

واستبعد عقيل وجود تحركات لتسريع التسوية السياسية، واصفًا ما يجري بالـ”وهم”؛ مؤكدا أن أزمة ليبيا أمنية.

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