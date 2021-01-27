رئيس الحكومة الليبية يثمن دور الأطقم الطبية في محاربة كورونا

ثمن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء دور الأطقم الطبية والطبية المساعدة وفرق الرصد والتقصي التي ما تزال تمارس الكفاح لمحاربة جائحة كورونا، وذلك خلال اجتماع عقده في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.
وأعرب الثني عن أمله في التوفيق والسداد لكافة هذه الأطقم على ما قدموه من خدمات طيلة مكافحتهم للجائحة، متمنيا المزيد من بذل الجهد والعطاء لرفع مستوى الخدمات الصحية في البلاد.
وفي سياق متصل، اطلع رئيس مجلس الوزراء على نسب إنجاز مشاريع صيانة وتطوير مستشفى بنغازي لطب وجراحة العيون ومستشفى جراحة القلب الهواري.
وبحث الاجتماع ملف علاج سرطان الأطفال وزراعة النخاع في الخارج وسير العمل به، وأوضاع كافة الأطفال المصابين بالسرطان.
وأعلن الوزير، أن الوزارة بصدد القيام بمؤتمر علمي لإعداد استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة القادمة.
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