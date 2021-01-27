رئيس الحكومة الليبية يثمن دور الأطقم الطبية في محاربة كورونا

ثمن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء دور الأطقم الطبية والطبية المساعدة وفرق الرصد والتقصي التي ما تزال تمارس الكفاح لمحاربة جائحة كورونا، وذلك خلال اجتماع عقده في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

وأعرب الثني عن أمله في التوفيق والسداد لكافة هذه الأطقم على ما قدموه من خدمات طيلة مكافحتهم للجائحة، متمنيا المزيد من بذل الجهد والعطاء لرفع مستوى الخدمات الصحية في البلاد.

وفي سياق متصل، اطلع رئيس مجلس الوزراء على نسب إنجاز مشاريع صيانة وتطوير مستشفى بنغازي لطب وجراحة العيون ومستشفى جراحة القلب الهواري.

وبحث الاجتماع ملف علاج سرطان الأطفال وزراعة النخاع في الخارج وسير العمل به، وأوضاع كافة الأطفال المصابين بالسرطان.

وأعلن الوزير، أن الوزارة بصدد القيام بمؤتمر علمي لإعداد استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة القادمة.