ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |

27 January, 2021

نعت إدارة مركز بنغازي الطبي ، الطبيب الشاب بقسم الأورام حسن الصلابي الذي فارق الحياة متأثرا بإصابته بفايروس كورونا كيوفيد 19

وكانت الحالة الصحية لحسن ــ مواليد 1985 ـــ تدهورت وخضع للعلاج في المستشفى وتوفي بعد صراع مع المرض ليكون ضحية كورونا الثانية من العناصر الطبية داخل المركز

وكان الطبيب الراحل يقدم الرعاية الطبية لمرضى الأورام ومتطوع يخصص يوما لمرضى الأورام في مدينة سرت

وودع المركز الراحل كاتبا “هو أحد الأبطال الذي يفخر بهم مركز بنغازي الطبي ويفخر به زملائه وكل العاملين معه في القسم كان الدكتور الصلابي يقدم العلاج وجميع الخدمات الطبية والانسانية للمرضى دون كلل أو ملل “