نعت إدارة مركز بنغازي الطبي ، الطبيب الشاب  بقسم الأورام  حسن الصلابي الذي فارق الحياة متأثرا بإصابته بفايروس كورونا كيوفيد 19  
وكانت الحالة الصحية لحسن ــ مواليد  1985 ـــ  تدهورت وخضع للعلاج في المستشفى  وتوفي بعد صراع مع المرض  ليكون   ضحية كورونا الثانية من العناصر الطبية داخل المركز  
وكان الطبيب الراحل يقدم  الرعاية الطبية لمرضى الأورام ومتطوع يخصص يوما لمرضى الأورام في مدينة سرت
وودع  المركز الراحل  كاتبا “هو أحد الأبطال الذي يفخر بهم مركز بنغازي الطبي ويفخر به زملائه وكل العاملين معه في القسم  كان الدكتور الصلابي يقدم العلاج وجميع الخدمات الطبية والانسانية للمرضى دون كلل أو ملل “