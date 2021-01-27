ليبيا
بنغازي الطبي ينعى طبيبا شابا توفي بكورونا
بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |
27 January, 2021
نعت إدارة مركز بنغازي الطبي ، الطبيب الشاب بقسم الأورام حسن الصلابي الذي فارق الحياة متأثرا بإصابته بفايروس كورونا كيوفيد 19
وكانت الحالة الصحية لحسن ــ مواليد 1985 ـــ تدهورت وخضع للعلاج في المستشفى وتوفي بعد صراع مع المرض ليكون ضحية كورونا الثانية من العناصر الطبية داخل المركز
وكان الطبيب الراحل يقدم الرعاية الطبية لمرضى الأورام ومتطوع يخصص يوما لمرضى الأورام في مدينة سرت
وودع المركز الراحل كاتبا “هو أحد الأبطال الذي يفخر بهم مركز بنغازي الطبي ويفخر به زملائه وكل العاملين معه في القسم كان الدكتور الصلابي يقدم العلاج وجميع الخدمات الطبية والانسانية للمرضى دون كلل أو ملل “
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