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تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الزاوية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت إدارة فرق الرصد والتقصي بالزاوية، تسجيل 59 إصابة بفيروس كورونا، توزعت بين الزاوية المركز بـ25 حالة جديدة، و14 مخالطة، والزاوية الغرب بـ20 حالة جديدة، في حين وصل عدد المتعافين إلى 20 شخصا من الزاوية المركز.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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