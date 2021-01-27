تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الزاوية

أعلنت إدارة فرق الرصد والتقصي بالزاوية، تسجيل 59 إصابة بفيروس كورونا، توزعت بين الزاوية المركز بـ25 حالة جديدة، و14 مخالطة، والزاوية الغرب بـ20 حالة جديدة، في حين وصل عدد المتعافين إلى 20 شخصا من الزاوية المركز.

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