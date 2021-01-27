بعثة الاتحاد الأوروبي تبحث في بنغازي تشكيل حكومة موحدة والتمهيد للانتخابات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إجراء محادثات وصفتها بالجيّدة مع ممثّلي المجتمع المدني والقبائل من منطقة خليج سرت النفطي في بنغازي أمس الثلاثاء.

البعثة أوضحت، في سلسلة تغريدات عبر حسابها على “تويتر”، أن المشاركين شدّدوا على ضرورة المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة موحّدة تركّز على إجراء الانتخابات، واستعادة الخدمات الأساسية، والبدء في إعادة الإعمار، خصوصا أن الوضع لا يحتمل الانتظار.

وأضافت أن وفد البعثة في زيارة بنغازي، التقى محافظ المصرف المركزي البيضاء علي الحبري، ووكيل وزارة المالية في الحكومة الليبية امراجع غيث، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين؛ لمناقشة الخطوات نحو موازنة 2021م الموحدة وتمويلها وتنفيذها من قبل حكومة الوحدة.

وأكدت البعثة أن مشاورات فريق الاتّحاد الأوروبي حول الاقتصاد في بنغازي، اختتمت بحوار منفتح وبناء مع أعضاء مجلس النواب المنعقد في طبرق، موضحة أن الوقت الحالي يجب تكريسه لإيجاد الحلول؛ من خلال تشكيل حكومة وحدة جديدة، والتمهيد للانتخابات، ومعالجة السيولة، وإمدادات الكهرباء والرعاية الصحية لجميع الليبيين.

ومن جهته، قال سفير ‎الاتحاد الأوروبي لدى ‎ليبيا ساباديل جوزيه، في تغريدتين عبر حسابه بـ”تويتر”، أنه استمع، خلال زيارته بنغازي، إلى الكثير من الناس حول معاناة المهجرين في المنطقة الشرقية، لافتا إلى ضرورة إيجاد فرص عمل خارج القطاع العام.

وبيّن أنه رأى أيضًا دعمًا قويًا للسلام والمصالحة الوطنية وتوحيد جميع الليبيين، الأمر الذي يذهب إلى ما هو أبعد من السياسة اليومية، مختتما بقوله “نحن بحاجة للبناء على هذا، لقد حان الوقت الآن”.