وزير الخارجية الجزائري: ندعم إجراء الانتخابات في ليبيا ديسمبر المقبل

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الأربعاء وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم يرافقه السفير الجزائري عبد القادر حجازي وعدد من المسؤولين الجزائريين، وحضر اللقاء وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة.

بحسب بيان “حكومة الوفاق”: “رحب السراج بزيارة الوزير مؤكداً على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وفي هذا الإطار اتفق الجانبان على تطوير التعاون المشترك ليشمل مجالات حيوية متعددة” وفق قوله.

أضاف البيان: “كما تم التطرق لمستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير الجزائري على دعم بلاده للاتفاق الذي تم التوصل إليه بإجراء انتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وابدى بوقادوم استعداد بلاده للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق ولعب دور أكبر في مسارات حل الازمة الليبية” على حد تعبيره.