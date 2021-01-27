بعثة الاتحاد الأوروبي تؤكد على أهمية إجراء الانتخابات وتشكل حكومة موحدة في ليبيا

عقد فريق من الاتحاد الأوروبي مُشاوراتٍ مفتوحةً حول الاقتصاد الليبي، مع عددٍ من أعضاء مجلس النواب في بنغازي.

وأكد الحاضرون ضرورة تشكيل حكومة وحدة جديدة، وإجراء انتخابات، ومعالجة السيولة وإمدادات الكهرباء والرعاية الصحية لجميع الليبيين.

واتفق الحاضرون على الحاجة إلى التركيز أولاً على التدابير التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية لليبيين بشكل عاجل، كمعالجة أزمة السيولة، ودفع الرواتب، وإعادة الإعمار وتحسين خدمات الصحة والكهرباء، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الاقتصاد، ودعم مسارات الحوار السياسي في هذه اللحظة الحرجة التي تمرّ بها البلاد.

وأكد الحاضرون على ضرورة أن يستمرّ العمل على التدابير المتوسطة والطويلة الأجل، بما في ذلك تحسين الحوكمة الاقتصادية، وتطوير الخدمات المالية، والعمل نحو اللامركزية والحكم المحليّ.

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