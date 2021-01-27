ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

27 January, 2021

شدّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهمية اجراء الانتخابات البلدية وتكرر دعوتها إلى توحيد الهيئات الانتخابية المسؤولة عن إجراء انتخابات المجالس البلدية في ليبيا.

وحثت البعثة جميع الأطراف المعنية والمؤسسات والجهات الفاعلة المشاركة في الانتخابات البلدية، بما في ذلك مجلس النواب، على دعم وتسهيل التعاون بين الكيانين الانتخابيين في طرابلس وبنغازي كخطوة أساسية نحو توحيد المؤسسات الليبية.

ورحبت البعثة باستئناف الجيل الثاني من انتخابات المجالس البلدية في ليبيا منذ آذار/ مارس 2019، وهي انتخابات بالغة الأهمية لدعم الحكم الديمقراطي على مستوى البلديات. ومع ذلك، يساور البعثة شعور بالقلق إزاء الأنشطة الموازية الجارية، بما في ذلك نظام تسجيل الناخبين المخصص والمستخدم في ثلاث بلديات في الشرق، والذي تم إخطار البعثة بشأنه من قبل أصحاب المصلحة المحليين ببلديات الواحات.

و دعت البعثة إدارة الانتخابات إلى معالجة قضية سجل الناخبين و قضية استخدام نظامين انتخابيين مختلفين كأولوية بصفة مشتركة وفي سياق أوسع لتوحيد المؤسسات. ويتعين على الكيانين الانتخابيين الانخراط في مناقشات حول التعاون الفني لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية في جميع أنحاء ليبيا. وكان نظام التسجيل الإلكتروني الذي وضعته اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية منذ عام 2013 قد مكّن من إجراء 130 عملية انتخابية ذات مصداقية في مجالس بلدية في جميع أنحاء ليبيا، من بينها 34 عملية انتخابية في غرب ليبيا وجنوبها منذ عام 2018.

وقد جرى تنظيم انتخابات المجالس منذ 22 كانون الأول/ديسمبر 2020 بنجاح في بلديات حي الأندلس وقصر الأخيار وسواني بن آدم وزليتن وتاجوراء وصبراتة والقرة بولي تحت رعاية اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية. وتستمر العملية الديمقراطية من خلال قرار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المتمثل في إعادة إجراء انتخابات (سواني بن آدم) وفي ظل الأحكام القضائية التي قضت بإلغاء الانتخابات في حي الأندلس وتاجوراء كجزء من ضمان نزاهة الانتخابات من خلال الإطار القانوني القائم.

كما نُظِّمت في 11 كانون الثاني/ يناير 2021 انتخابات المجالس البلدية في شرق ليبيا، ولأول مرة برعاية اللجنة المركزية للانتخابات البلدية في بنغازي وذلك في البلديات الثلاث لمنطقة الواحات وهي جالو وأوجلة وأجخرة.

كذلك، في 20 كانون الثاني/يناير، تلقت البعثة رسالة من مفوضية المجتمع المدني التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، تطلب من البعثة والمجتمع الدولي الدعم والمساهمة في العمليات الانتخابية في الشرق في المستقبل.