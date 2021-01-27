765 إصابة جديدة ووفاة 13 حالة بكورونا في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد وفقا للبيان رقم (313).

واستلم المركز عدد (3507) عينة لفيروس موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1128) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1000) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (253) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (168) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (74) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (84) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (127) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر المعهد الوطني لعلاج الأورام صبراته عدد (94) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (41) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (40) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (13) عينة، مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (331) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (145) عينة، المختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ عدد (9) عينات”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (2742) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (765) عينة موجبة لفيروس كورونا (523 جديدة + 242 مخالطة)”.