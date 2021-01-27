غدامس تحتفل باليوم العالمي للجمارك

أقامت مدينة غدامس احتفالا يوم أمس، بمناسبة اليوم العالمي للجمارك، بحضور مدير عام المصلحة سالم علي، وعدد من المسؤولين الليبيين.

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