ليبيا الان

غدامس تحتفل باليوم العالمي للجمارك

تم النشر منذُ 40 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أقامت مدينة غدامس احتفالا يوم أمس، بمناسبة اليوم العالمي للجمارك، بحضور مدير عام المصلحة سالم علي، وعدد من المسؤولين الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك