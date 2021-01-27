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الشريف الوافي يعلن ترشحه لرئاسة المجلس الرئاسي (فيديو)

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن رجل الأعمال والسياسي الليبي الشريف الوافي ،اليوم الأربعاء ،رسميا ترشحه لرئٔاسة المجلس الرئاسي ،”وذلك استجابة للضغوطات والمطالبات من بعض القوى السياسية والاجتماعية والشبابية” ،وفق ما جاء في كلمة مصوّرة بثها على صفحته الرسمية.


و الشريف الوافي محمد، من مواليد مدينة المرج، وهو رجل أعمال وسياسي ليبي تخرج من المعهد العالي للنفط بمدينة طبرق، وينتمي إلى قبيلة العبيد بمنطقة جردس التي كانت تسمى جردس العبيد، وغير النظام الجماهيري اسمها الى جردس الأحرار.
وتم انتخاب الوافي ليصبح عضواً في المؤتمر الوطني عن مدينة المرج في 7 يوليو 2012، كما تولى رئاسة لجنة الاقتصاد والتجارة بالمؤتمر، ورشح نفسه لرئاسة المؤتمر في 25 يونيو 2013، بعد أن خسر الجولة الأخيرة في تلك الانتخابات مع نوري أبوسهمين الذي حصل على 96 صوتا مقابل 80 صوتا للوافي.
واختير الشريف الوافي عضواً مستقلاً في لجنة الحوار الوطني برعاية الأمم المتحدة الذي انطلق في يناير عام 2015، وشارك في العديد من جلساته داخل البلاد وخارجها، وصولا الى اتفاق الصخيرات.
وفي عام 2017 تولى رئاسة نادي النصر ببنغازي حيث تحصلت قائمته على 174 صوتاً، مقابل 113 صوتًا للقائمة الثانية والمنافسة الوحيدة بقيادة مصطفى عبد السلام.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • كا مواطن ليبى بسيط واقسم بالله لايوجد لدى اى توجه ولا اى حزب ولا سياسة ولكن اقول للسيد الوافى ارتاح وريح روحك لانه ليس لك علاقة لا بالسياسة ولا غيرها وجملتك القذرة التى قلتها فى مايسمى بالمؤتمر الوطنى عدى دور من ؟؟؟؟ مازالت حاضرة بسمعى ارجو من حضرتك والسيد عقيلة صالح واى مسؤول بالفترة السابقة من سنة2011 الى الان يريحو ارواحهم ويغربو عن وجوهنا

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