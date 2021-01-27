ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

27 January, 2021

اطلع رئيس الحكومة الليبية ،عبدالرحمن الثني ،خلال اجتماعه ،اليوم الأربعاء ،مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب ،على نسب إنجاز مشاريع صيانة وتطوير مستشفى بنغازي لطب وجراحة العيون ومستشفى جراحة القلب الهواري.

وبحث الاجتماع ملف علاج سرطان الأطفال وزراعة النخاع في الخارج وسير العمل به، وأوضاع كافة الأطفال المصابين بالسرطان.

و ثمن رئيس الحكومة الليبية دور الأطقم الطبية والطبية المساعدة وفرق الرصد والتقصي التي ما تزال تمارس الكفاح لمحاربة جائحة كورونا، وذلك خلال اجتماع عقده في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي،

من جانبه أعلن عقوب ،أن الوزارة بصدد القيام بمؤتمر علمي لإعداد استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة القادمة بناء على المقترح المقدم من اللجنة الاستشارية الطبية الخاصة بمتابعة المراكز الصحية.