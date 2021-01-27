ليبيا
عقوب يعلن عن مؤتمر علمي لإعداد استراتيجية عمل الوزارة
بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |
27 January, 2021
اطلع رئيس الحكومة الليبية ،عبدالرحمن الثني ،خلال اجتماعه ،اليوم الأربعاء ،مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب ،على نسب إنجاز مشاريع صيانة وتطوير مستشفى بنغازي لطب وجراحة العيون ومستشفى جراحة القلب الهواري.
وبحث الاجتماع ملف علاج سرطان الأطفال وزراعة النخاع في الخارج وسير العمل به، وأوضاع كافة الأطفال المصابين بالسرطان.
و ثمن رئيس الحكومة الليبية دور الأطقم الطبية والطبية المساعدة وفرق الرصد والتقصي التي ما تزال تمارس الكفاح لمحاربة جائحة كورونا، وذلك خلال اجتماع عقده في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي،
من جانبه أعلن عقوب ،أن الوزارة بصدد القيام بمؤتمر علمي لإعداد استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة القادمة بناء على المقترح المقدم من اللجنة الاستشارية الطبية الخاصة بمتابعة المراكز الصحية.
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