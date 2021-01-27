“أرقام مرعبة” لأعداد كاميرات المراقبة في المدن.. وطرابلس حاضرة

منذ أن قامت ألمانيا في عام 1942 بتركيب أول كاميرا مراقبة، وقد ازداد عدد كاميرات المراقبة في العالم، وفي غضون 79 عامًا فقط، اقترب العالم من الوصول إلى مليار كاميرا مراقبة.

وكشف تقرير جديدة نشره موقع “visualcapitalist” عن أكثر المدن في العالم التي تمتلك كاميرات مراقبة.

وعلى الرغم من أن انتشار كاميرات المراقبة في كل مكان يُمثل مصدر قلق للبعض بسبب تقليص الخصوصية، إلا أن هناك من يشعرون أنها توفر المزيد من الأمان.

وبحسب التقرير فإن مدينة شيناي الهندية تعد المدينة الأكثر كثافة في كاميرات المراقبة، حيث يوجد 657 كاميرا مراقبة لكل كيلو متر مربع، الأمر الذي يجعلها المدينة الأولى في العالم من حيث المراقبة، إذ يُقدر عدد كاميرا المراقبة لكل 1000 شخص 25.5 كاميرا.

وفي المركز الثاني تأتي مدينة حيدر أباد الهندية أيضًا بـ 480 كاميرا لكل كيلو متر مربع، و30 كاميرا مراقبة لكل 1000 شخص.

ويشير التقرير إلى أن مدينة بكين الصينية تضم مليوناً و150 ألف كاميرا مراقبة، بمعدل 278 كاميرا لكل كيلو متر مربع، و56.2 كاميرا لكل 1000 شخص.

وكانت وزارة الداخلية في ليبيا قد أعلنت مؤخرًا عن مشروع تركيب كاميرات مراقبة في طرابلس وضواحيها وذلك بتركيب 1500 كاميرا موزعة على 8 بلديات داخل طرابلس ضمن مشروع “طرابلس ذكية”.

ولم يكشف التقرير عن أي معلومات حول كاميرات المراقبة في المدن الليبية حيث اقتصر على عدد من المدن حول العالم، لم تكن أي من المدن الليبية من ضمنها.

الأمر الأكثر إثارة للانتباه هو وجود مدينة بغداد، عاصمة العراق ضمن قائمة أكثر المدن تركيبًا لكاميرات المراقبة، حيث تحتوي المدينة على 120 ألف كاميرا مراقبة، بمعدل 178.3 كاميرا لكل كيلو متر مربع.

كما توجد العاصمة المصرية القاهرة ضمن قائمة الـ 130 دولة التي شملتها الدراسة، حيث تحتوي على 750 كاميرا مراقبة بمعدل 0.24 كاميرا لكل كيلو متر مربع.

ومدينة الدار البيضاء المغربية أيضًا التي تحتوي على 2850 كاميرا مراقبة بمعدل 12.9 لكل كيلو متر مربع.

أما مدينة الخرطوم السودانية فتحتوي على 4 آلاف كاميرا مراقبة بمعدل 0.18 كاميرا لكل كيلو متر مربع، وآخر المدن العربية هي العاصمة السعودية الرياض التي تحتوي على 150 كاميرا مراقبة بمعدل 0.08 كاميرا لكل كيلومتر مربع.

أما قائمة أكثر 5 مدن امتلاكًا لكاميرات المراقبة جاءت كالتالي:

بكين: مليون و150 ألف كاميرا

شنغهاي: مليون كاميرا مراقبة

لندن: 627 ألف

تايوان الصينية: 465 ألف

نيودلهي: 429 ألف

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية